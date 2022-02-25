Южная Корея не планирует вводить санкции против РФ, но готова присоединиться к ограничениям США и ЕС против России

Южная Корея не планирует вводить санкции против РФ, но готова присоединиться к ограничениям США и ЕС против России

"Сейчас не та эпоха, когда можно что-то делать самостоятельно", - заявили в Южной Корее

Южная Корея не планирует вводить против России односторонние санкции в ответ на войну РФ в Украине, но готова присоединиться в ограничительным мерам США и ЕС, заявил представитель администрации президента страны Пак Су Хен.

"Сейчас не та эпоха, когда можно что-то делать самостоятельно. В то же время это означает, что если США и европейские страны введут санкции против России, мы, естественно, присоединимся к ним с учетом наших связей", - сказал он в эфире радио TBS.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу нынешней ситуации вокруг Украины, объявив, что страна будет участвовать в международных санкциях.