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Южная Корея поддержала украинскую формулу мира — Кулеба

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Южная Корея поддержала украинскую формулу мира — Кулеба

Кулеба встретился с южнокорейским главой дипломатии / Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Главы МИД Украины и Южной Кореи обсудили двусторонние отношения.

Южная Корея заявила о поддержке формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой дипломатии Южной Кореи Пак Джином.

"Содержательная встреча с моим корейским коллегой Пак Джином, который сообщил мне, что Республика Корея поддерживает Формулу мира Зеленского. Мы обсудили участие Кореи в восстановлении Украины и приветствовали рост интенсивности двусторонних контактов между нашими странами", — отметил Кулеба.

Также он обсудил формулу мира и гуманитарную программу Grain from Ukraine с главой МИД Доминиканы Роберто Альваресом. Кроме этого, Кулеба предложил карибским коллегам усилить сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата, кибербезопасности, цифровизации, а также призвал их поддержать внедрение формулы мира.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел поддержал создание трибунала за военные преступления России против Украины. Он уверен, что это очень важно на пути к миру.

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Дата публикации
Просмотры
124
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