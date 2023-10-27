Южная Корея пригрозила Москве за сотрудничество с Пхеньяном

Сеул будет принимать необходимые меры, если РФ и КНДР сотрудничают.

Южная Корея не будет сидеть сложа руки, если Российская Федерация передаст ракетные технологии Северной Корее.

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, сообщает Yonhap.

По его словам, Южная Корея предупреждала Россию о том, что Сеул не будет сидеть без дела, а примет меры, если Москва таки передаст Пхеньяну ракетные или оружейные технологии. Впрочем, Пак не уточнил, какие действия предпримет Южная Корея.

Следует заметить, что заявление южнокорейского министра иностранных дел прозвучало после того, как Южная Корея, США и Япония опубликовали совместное заявление по поводу решительного осуждения соглашения по оружию между РФ и КНДР, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

Пак отказался подтвердить раскрытие США информации о поставках оружия, сославшись на деликатность разведывательных данных, но отметил, что существуют "разные подозрительные обстоятельства".

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о "дальновидных отношениях" с Россией. По его словам, страна готова активизировать сотрудничество и обмен с Москвой.

К слову, CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Ким Чен Ын дал Путину боеприпасы. В частности, речь идет о передаче артиллерийских снарядов.

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