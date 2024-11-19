Сеул определится со своей позицией по поддержке Украины.

Соединенные Штаты Америки "предварительно уведомили" Южную Корею о разрешении Украине применять ракеты большой дальности для нанесения ударов по России. Решение было принято через отправку Северной Кореи солдат для войны.

Об этом сообщил южнокорейский чиновник Yonhap News Agency.

По его словам высокопоставленного должностного лица, сопровождавшего президента Юн Сук Йола во время саммита "Группы двадцати" (G20), несмотря на решение США, оба союзника не поднимали вопрос предоставления Южной Корею оружия Украине.

"Как союзники, Южная Корея и США могут обменяться необходимым вооружением, если это потребуется. Однако, я хотел бы уточнить, что никаких решений не было принято, и детальные обсуждения не начались, в частности, по Украине", — заявил он.

Президент Южной Кореи заявил, что его страна может пересмотреть политику отказа от поставок летального оружия в Украину. Впрочем, это будет зависеть от степени военного сотрудничества Северной Кореи и России. Отмечается, Сеул определится со своей позицией поддержки Украины после переговоров с украинским послом.

Напомним, стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил избивать дальнобойное оружие по России. уже в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются по соображениям безопасности.

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