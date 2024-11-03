Южная Корея собирается усилить военную поддержку Украины — ISW

Сейчас в Сеуле изучают ситуацию вокруг отправки войск КНР в РФ.

Южные Кореи намекнули на готовность усилить поддержку Украины на фоне сообщений о том, что северокорейские войска разворачиваются для участия в войне на стороне России.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

"Южная Корея сигнализировала о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне постоянных сообщений украинской разведки о развертывании северокорейских войск вблизи российской границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Глава МИД Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил 1 ноября, что "рассматриваются все возможные сценарии" в ответ на вопрос о возможной отправке оружия в Украину после развертывания северокорейских войск в России.

Он отметил, что в Сеуле будут внимательно следить за тем, каким образом применяются северокорейские войска, а также "удобства", которые Пхеньян получит от Москвы за это участие в войне.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка сообщила, сколько солдат из КНДР перебросило РФ в районы вблизи Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперты ISW объяснили, какие далеко идущие последствия будет участвовать КНДР в войне против Украины.

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