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Южная Корея в ООН заявила, что сотрудничество России и КНДР затягивает войну против Украины
Южная Корея заявила в ООН, что военная поддержка России со стороны КНДР затягивает войну против Украины и нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.
Военное сотрудничество между Россией и КНДР , в том числе поставки баллистических ракет и привлечение северокорейских военных, затягивает войну против Украины и прямо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.
Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН Чжи Хун Ча в ходе пленарного заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передает Укринформ .
По его словам, Сеул остается серьезно обеспокоенным военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, которое продолжается, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества прекратить его.
«Республика Корея остается серьезно обеспокоенным военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Несмотря на неоднократные призывы прекратить ее, это сотрудничество продолжается без изменений», — сказал дипломат.
Чжи Хун Ча отметил, что речь идет о передаче России вооружений, в частности баллистических ракет, развертывании войск и других форм военной поддержки.
По его словам, такое сотрудничество продолжает затягивать войну против Украины и создает серьезные угрозы международному миру и безопасности.
"Это военное сотрудничество, в частности передача вооружений и баллистических ракет, является прямым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и противоречит духу и принципам Устава ООН", - подчеркнул представитель Южной Кореи.
В этой связи Сеул призвал Россию и КНДР немедленно прекратить незаконное военное сотрудничество.
Чжи Хун Ча также подчеркнул, что дипломатическое взаимодействие остается необходимым условием для завершения войны.
"Это война, которая не должна была начинаться и должна закончиться без дальнейших промедлений", - заявил он.
Отдельно дипломат обратил внимание на рост числа жертв среди мирного населения Украины. По данным ООН, в июле по меньшей мере 437 гражданских погибли, а более 2600 были ранены. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.
Представитель Южной Кореи также призвал уделять особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины, где гражданские остаются уязвимыми к нарушениям прав человека и угроз безопасности.
В частности, он отметил необходимость возвращения насильственно перемещенных украинских детей и других гражданских, которые были разведены с семьями.
Напомним, недавно КНДР передала РФ новые ракеты с боеголовками в 2500 кг. Россияне размещают пусковые установки в Воронежской области, что создает серьезные риски для прифронтовых и тыловых регионов Украины.