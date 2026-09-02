Южная Корея в ООН заявила, что сотрудничество России и КНДР затягивает войну против Украины

КНДР и Россия

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Военное сотрудничество между Россией и КНДР , в том числе поставки баллистических ракет и привлечение северокорейских военных, затягивает войну против Украины и прямо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил постоянный представитель Республики Корея при ООН Чжи Хун Ча в ходе пленарного заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передает Укринформ .

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По его словам, Сеул остается серьезно обеспокоенным военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, которое продолжается, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества прекратить его.

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«Республика Корея остается серьезно обеспокоенным военным сотрудничеством между Россией и КНДР. Несмотря на неоднократные призывы прекратить ее, это сотрудничество продолжается без изменений», — сказал дипломат.

Чжи Хун Ча отметил, что речь идет о передаче России вооружений, в частности баллистических ракет, развертывании войск и других форм военной поддержки.

По его словам, такое сотрудничество продолжает затягивать войну против Украины и создает серьезные угрозы международному миру и безопасности.

"Это военное сотрудничество, в частности передача вооружений и баллистических ракет, является прямым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и противоречит духу и принципам Устава ООН", - подчеркнул представитель Южной Кореи.

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В этой связи Сеул призвал Россию и КНДР немедленно прекратить незаконное военное сотрудничество.

Чжи Хун Ча также подчеркнул, что дипломатическое взаимодействие остается необходимым условием для завершения войны.

"Это война, которая не должна была начинаться и должна закончиться без дальнейших промедлений", - заявил он.

Отдельно дипломат обратил внимание на рост числа жертв среди мирного населения Украины. По данным ООН, в июле по меньшей мере 437 гражданских погибли, а более 2600 были ранены. Это самый высокий показатель с мая 2022 года.

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Представитель Южной Кореи также призвал уделять особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины, где гражданские остаются уязвимыми к нарушениям прав человека и угроз безопасности.

В частности, он отметил необходимость возвращения насильственно перемещенных украинских детей и других гражданских, которые были разведены с семьями.

Напомним, недавно КНДР передала РФ новые ракеты с боеголовками в 2500 кг. Россияне размещают пусковые установки в Воронежской области, что создает серьезные риски для прифронтовых и тыловых регионов Украины.

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