Южнокорейская разведка: КНДР направила около 5 тысяч военных в Россию

Северная Корея направила в Россию около 5000 военнослужащих, официально определенных как "строительные части". Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи во время закрытого брифинга для парламента, сообщает Euractiv.

По оценке NIS, эти подразделения могут быть размещены в российских регионах с серьезным климатом и вовлечены в проекты восстановления и инфраструктурных работ. В то же время, Сеул не исключает, что их могут использовать для поддержки военных усилий России на фоне войны против Украины .

Южнокорейская разведка также предполагает, что Пхеньян может послать дополнительные группы военных , поскольку Москва якобы оказывает КНДР экономическую помощь, промышленные материалы и другие ресурсы.

Аналитики говорят, что Северная Корея получает от России финансовую помощь , военные технологии, а также поставки продуктов и энергии в обмен на отправку войск. Это позволяет Пхеньяну обходить международные санкции, введенные из-за ядерных и ракетных программ , которые ранее были важным аргументом для США в переговорах.

Также ранее говорилось, что Ким Чен Ын вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным принял участие в масштабном военном параде в Пекине, демонстрируя свой повышенный статус в мировой политике.

Международная группа по контролю за санкциями, Multilateral Sanctions Monitoring Team, в прошлом месяце сообщила, что Северная Корея планирует отправить в Россию «40 тысяч рабочих, включая несколько делегаций IT-специалистов».