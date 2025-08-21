- Дата публикации
За 2 недели ситуация о войне прояснится?: Трамп готовит "изменение тактики"
Трамп сказал, через сколько времени будет знать, когда закончится война в Украине.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что через 2 недели ситуация с урегулированием войны в Украине прояснится. Он не исключает, что будет вынужден сменить тактику.
Об этом пишет Clash Report.
«Мы узнаем в течение двух следующих недель, будет ли мир в Украине. После этого, возможно, придется выбрать другую тактику», — сказал он.
Трамп также похвалил Зеленского, что во время встречи в Вашингтоне тот «выглядел очень хорошо».
«Он (Зеленский — Ред.) выглядел очень хорошо. Он активно работает. Это тяжелая война», — сказал президент США.
Заметим, что Трамп уже далеко не в первый раз ставит похожие «дедлайны» по поводу завершения войны в Украине.
Ранее Трамп заинтриговал новым заявлением, раскритиковав своего предшественника Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.
Также The Guardian сообщило, что Трамп пока решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной.