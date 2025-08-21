ТСН в социальных сетях

ua
en
Политика
1600
1 мин

За 2 недели ситуация о войне прояснится?: Трамп готовит "изменение тактики"

Трамп сказал, через сколько времени будет знать, когда закончится война в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что через 2 недели ситуация с урегулированием войны в Украине прояснится. Он не исключает, что будет вынужден сменить тактику.

Об этом пишет Clash Report.

«Мы узнаем в течение двух следующих недель, будет ли мир в Украине. После этого, возможно, придется выбрать другую тактику», — сказал он.

Трамп также похвалил Зеленского, что во время встречи в Вашингтоне тот «выглядел очень хорошо».

«Он (Зеленский — Ред.) выглядел очень хорошо. Он активно работает. Это тяжелая война», — сказал президент США.

Заметим, что Трамп уже далеко не в первый раз ставит похожие «дедлайны» по поводу завершения войны в Украине.

Ранее Трамп заинтриговал новым заявлением, раскритиковав своего предшественника Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.

Также The Guardian сообщило, что Трамп пока решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной.

