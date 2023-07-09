За 500 дней полномасштабной войны с РФ 298 украинцев и украинок получили звание Героя Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львовскую область, где встретился с личным составом Западного территориального управления Национальной гвардии Украины и вручил государственные награды.

Об этом пишет Офис президента на своем сайте.

«500 дней назад многие в мире еще не понимали, какие мы есть, какие вы есть, чего от нас ждать и какие наши герои. Теперь все понимают. Теперь мир верит в Украину. Мир вдохновляется нашей смелостью, вдохновляется нашими героями. А главное – украинцы верят в Украину, украинцы видят, на что мы все способны, когда мы вместе. В единстве мы сильнейшие», – подчеркнул президент.

По его словам, с начала полномасштабной войны за свободу многие тысячи наших людей проявили максимальную отвагу, почти 50 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами.

«298 украинцев и украинок получили высшее звание Героя Украины. И мы все должны уважать и помнить этих людей – наших героев – и сейчас, и после нашей победы. И наши дети, и наши внуки, и все поколения украинского народа. Спасибо вам, героям Украины! Слава Украине!" – сказал Владимир Зеленский.

Президент поименно назвал более 270 Героев Украины, отметив, что имен некоторых наших воинов, также получивших эту высшую государственную награду, пока нельзя называть.

Также читайте Зеленский назначил боевого офицера командующим Нацгвардией

«О реальных мощных достижениях этих Героев Украины мы сможем рассказать только после нашей победы. И обязательно расскажем», – добавил он.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что значительной части Героев Украины, чьи имена он назвал, это звание присвоено посмертно.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех украинцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Украины.

«И, конечно, я благодарен всем вам – благодарен всем нашим воинам, которые сегодня отмечены государственными наградами – орденами «За мужество», – за подвиги, которыми защищаете жизнь и прекрасное государство. Спасибо!" – сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

Отметим, что 21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

Читайте также:

Исторические кадры: Зеленский показал командиров "Азова"