За антисемитизм в Украине будут сажать в тюрьму: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский 14 апреля подписал закон, вводящий суровое уголовное наказание за проявления антисемитизма в Украине. Теперь за разжигание вражды к евреям можно получить реальный срок заключения.

Об этом свидетельствует информация в карточке закона на сайте парламента.

Зеленский подписал Закон №2037-ІХ (законопроект №5110), который предусматривает введение уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Соответствующие изменения Верховная Рада приняла еще в феврале 2022 года.

Реклама

Документ дополняет статью 161 Уголовного кодекса Украины нормами, устанавливающими ответственность за антисемитские действия.

Наказание за антисемитизм в Украине

В частности, за такие правонарушения предусмотрено наказание в виде:

штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан,

или ограничение свободы на срок до пяти лет,

или лишение свободы до трех лет с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.

Если же такие действия сопровождаются насилием, обманом или угрозами, или осуществляются должностным лицом, санкции усиливаются:

предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов,

или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с возможным дополнительным наказанием.

В случае, когда правонарушения совершаются организованной группой или приводят к тяжелым последствиям, наказание составит от пяти до восьми лет заключения.

Реклама

К слову, в прошлом году Зеленский подписал закон об основах государственной политики национальной памяти, что признает ее частью нацбезопасности. Документ узаконил термины «война за независимость Украины», «рашизм» (как гибридную тоталитарную идеологию РФ), «историческая антиукраинская пропаганда» и «преступления против украинского народа». Закон также ввел 10-летний мораторий на изменение новых названий, упростил механизм деколонизации через глав громад/ОГА и приравнял награды УНР и УГОС к государственным.