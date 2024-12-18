За атаками на Фонд Притулы стояли россияне и структуры Порошенко, — OSINT-сообщество Molfar

Основные цели атак — снижение объемов финансовой поддержки армии, подрыв доверия к волонтерам как важной опоре украинского общества и дискредитация Украины в глазах международного сообщества через создание ошибочного представления о неэффективности общественных инициатив.

Аналитики OSINT-сообщества Molfar обнародовали анализ информационных атак на пять крупнейших украинских благотворительных фонда, которые занимаются сборами на нужды Сил безопасности и обороны Украины. Среди них – благотворительный фонд Сергея Притулы. В отчете проанализированы атаки с 20 февраля 2022 года по октябрь 2024-го и одна в ноябре этого года.

"В результате анализа можем проследить, что на благотворительный фонд Сергея Притулы осуществляются атаки от персоналий или ботов, которые, вероятно, могут иметь приверженность российским структурам и, вероятно, партии "ЕС", а также атаки, приверженные неустановленным структурам", – говорится в отчете от Molfar.

В отчете отмечается, что основными целями атак является снижение объемов финансовой поддержки, которая поступает на нужды армии, подрыв доверия к волонтерам как к важной опоре украинского общества и дискредитация Украины в глазах международного сообщества из-за создания ошибочного представления о неэффективности общественных инициатив.

В отчете также проанализированы атаки на другие волонтерские платформы. Среди них — платформа United24, "Повернись живим", фонд Сергея Притулы, KSE Foundation и фонд Петра Порошенко вместе с ОО "Солідарна справа громад".