"За будущее" назвала 5 требований к новому министру экологии

Жесткое противодействие незаконному загрязнению окружающей среды, увеличение площади лесов, эффективная работа экоинспекций, прозрачность в добыче природных ресурсов и реализация госпрограммы "Питьевая вода Украины".

Такие 5 ключевых требований к новому министру защиты окружающей среды и природным ресурсам поставил лидер партии "За Будущее".

Об этом заявил народный депутат Игорь Палица.

"У меня лично и партии есть 5 требований к новому министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Первое, это жесткое противодействие незаконному загрязнению окружающей среды. Полноценное применение принципа международного экологического права "Загрязнитель платит в бюджет". Второе требование, это реализация государственной программы "Питьевая" вода Украины".

В частности, оздоровление украинских рек и озер, а также усиление контроля рационального использования запасов пресной воды. В-третьих, это увеличение общей площади лесов на 2 млн гектаров и достижение 20% лесистости на территории страны. Украина должна перейти на современные стандарты управления лесным хозяйством, увеличить доходность отрасли, разрушив теневые схемы лесозаготовки. Кроме того, очень важно обеспечить прозрачность в добывании природных ресурсов и работе инспекций. Чистая вода, воздух и земля – это наше будущее. Мы должны быть мудрыми хозяевами на своей земле", — заявил Игорь Палица.

Он отметил, что увольнение министра после отчета на заседании Совета национальной безопасности и обороны произошло впервые в истории Украины. По его словам, это свидетельствует о масштабах экологических проблем.

"Уже даже центральные власти признают, что в Украине большие проблемы с экологией. Впервые в истории министр был уволен после заседания СНБО. И это на самом деле вопрос национальной безопасности. По всей стране высыхают реки, зацветает Днепр, вырубаются леса. Вредные выбросы ежегодно увеличиваются в разы В ХХІ веке в Украине во многих селах до сих пор нет канализации и регулярного вывоза мусора Водогонные сети не ремонтировались со времен Советского Союза, из-за чего люди не имеют даже качественной питьевой воды. украинскую природу. Для этого есть новейшие технологии, специалисты и инвесторы, готовые вкладывать деньги в реализацию масштабных экологических проектов", — отметил Игорь Палица.

Напомним, Верховная Рада уволила с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, который написал заявление об отставке по собственному желанию после отчета о своей работе на заседании СНБО.

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