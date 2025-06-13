За "бусификацию" предлагают сажать ТЦК: в Верховную Раду подали законопроект

ТЦК

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В Украине предлагают ввести уголовную ответственность для сотрудников ТЦК за применение силы и другие нарушения во время мобилизации. Законопроект, поданный в Верховную Раду, имеет целью прекратить случаи превышения полномочий и "бусификации".

об этом сообщает Народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Какие наказания предусматривает законопроект?

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей, предусматривающей такие виды ответственности:

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За невызов скорой помощи или задержку ее вызова, если это привело к значительной потере трудоспособности (более 25%) или смерти человека.

Штраф: до 100 тысяч прожиточных минимумов.

Исправительные работы: до 2 лет.

Ограничение свободы: от 2 до 4 лет.

Лишение свободы: до 3 лет (в случае смерти).

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За применение физической силы, повреждение или уничтожение имущества граждан во время мобилизационных мероприятий.

Штраф: от 100 тысяч до 250 тысяч прожиточных минимумов.

Исправительные работы: до 2 лет.

Ограничение свободы: до 2 лет.

Дополнительно: компенсация за поврежденное имущество, понижение в звании, запрет занимать определенные должности на срок от 1 до 3 лет.

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За угрозы убийством, нанесение телесных повреждений или побоев.

Ограничение свободы: от 1 до 3 лет.

Содержание в дисциплинарном батальоне: до 2 лет (если это привело к полной потере трудоспособности, с компенсацией полного лечения).

Лишение свободы: от 3 до 7 лет.

Дополнительно: понижение в звании (на 1-3 степени), запрет занимать определенные должности (до 3 лет), или лишение звания и запрет занимать должности (от 3 до 5 лет).

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напомним, В Одессе мужчина, убегая от представителей территориального центра комплектования(ТЦК), ранил военнослужащего ножом.

По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар. Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего - доставили в отделение полиции.