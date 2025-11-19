За Чернышова внесен залог: ожидается освобождение из СИЗО - "Схемы"

Алексей Чернышов

Реклама

19 ноября за бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова внесли залог в сумме более 51 млн гривен.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах, пишут "Схемы".

Журналисты получили информацию от правоохранителей, что залог за Чернышова оплатили два физических лица — по 30 млн грн и 21,6 млн грн, и уже вечером 19 ноября он сможет покинуть СИЗО.

Реклама

По словам журналиста Михаила Ткача, залог за Чернышова внесли Андрей Процик и Ирина Федорович.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Чернышов оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с организацией масштабной схемы «откатов» в государственном энергетическом секторе. Сам бывший вице-премьер отрицает свою причастность к этим коррупционным схемам в НАЭК «Энергоатом». Ранее также сообщалось, что его роскошные имения в Козине под Киевом могли быть связаны с делом под названием «Мидас».

18 ноября бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву избрали меру пресечения