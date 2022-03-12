За день до нападения России записал видеоприветствие с Днем советской армии: ДБР объявляет Илью Киву в международный розыск

За день до нападения России записал видеоприветствие с Днем советской армии: ДБР объявляет Илью Киву в международный розыск

10 марта Киви избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное бюро расследований хочет объявить пророссийского народного депутата Илью Киву, подозреваемого в государственной измене в международный розыск. Следователи ДБР уже собрали необходимый пакет документов, который в ближайшее время будет направлен к зарубежным коллегам.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, 10 марта 2022 удовлетворили ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киви меру пресечения в виде содержания под стражей.

"За день до нападения России на территорию Украины Илья Кива записал видеопоздравления с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия, к которой он принадлежал – "Оппозиционная платформа – При жизни", 3 марта исключила его из своих рядов", — говорится в сообщении.

Напомним, Офис Генерального прокурора сообщил Илье Киви о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности.