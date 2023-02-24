За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали — Залужный

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину главнокомандующий обратился к украинцам с заявлением.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

«Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной непровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем можно помочь», — говорится в сообщении.

«За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали», — убежден Залужный.

«Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, – уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит – доземный поклон. Всем павшим за свободу – Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И победим!», – резюмировал украинский генерал.

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Напомним, что ранее к годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский обратился к нации.

Ранее украинский президент отметил, что 24 февраля 2023 года миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый.

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