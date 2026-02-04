За экс-руководителя Госпогранслужбы Дейнека внесли залог

Сергей Дейнеко

За бывшего главу Государственной пограничной службы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, которого подозревают в причастности к незаконному обороту табачных изделий, был внесен залог.

Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на пресс-службу ВАКС.

Суд уточнил, что определенный залог в размере 10 миллионов гривен перечислили 2 февраля, при этом средства внесло другое лицо, а не сам фигурант дела.

Что известно о деле Сергея Дейнеко

Сергей Дейнеко фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями во время его пребывания на посту главы Государственной пограничной службы Украины.

По версии следствия, в период его руководства отдельные подразделения ГПСУ могли быть привлечены к схемам незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу. Правоохранители считают, что речь идет о системной деятельности, которая могла осуществляться с использованием служебного положения и прикрытия со стороны руководства.

Следователи предполагают, что действия должностных лиц способствовали беспрепятственной транспортировке сигарет вне таможенного контроля, в результате чего государство могло понести значительные финансовые потери.

Сам Дейнеко свою вину отрицает и заявляет о политической мотивированности обвинений. После объявления подозрения он явился в суд для избрания меры пресечения

Напомним, в Государственной пограничной службе опровергали информацию о якобы увольнении Дейнека по состоянию здоровья. Также известно, что после завершения работы в ГПСУ он занимал должность советника министра внутренних дел Украины.