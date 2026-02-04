- Дата публикации
За экс-руководителя Госпогранслужбы Дейнека внесли залог
За экс-главу Госпогранслужбы, подозреваемого в злоупотреблении властью, уплатили 10 млн грн.
За бывшего главу Государственной пограничной службы генерал-лейтенанта Сергея Дейнека, которого подозревают в причастности к незаконному обороту табачных изделий, был внесен залог.
Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на пресс-службу ВАКС.
Суд уточнил, что определенный залог в размере 10 миллионов гривен перечислили 2 февраля, при этом средства внесло другое лицо, а не сам фигурант дела.
Что известно о деле Сергея Дейнеко
Сергей Дейнеко фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями во время его пребывания на посту главы Государственной пограничной службы Украины.
По версии следствия, в период его руководства отдельные подразделения ГПСУ могли быть привлечены к схемам незаконного перемещения табачных изделий через государственную границу. Правоохранители считают, что речь идет о системной деятельности, которая могла осуществляться с использованием служебного положения и прикрытия со стороны руководства.
Следователи предполагают, что действия должностных лиц способствовали беспрепятственной транспортировке сигарет вне таможенного контроля, в результате чего государство могло понести значительные финансовые потери.
Сам Дейнеко свою вину отрицает и заявляет о политической мотивированности обвинений. После объявления подозрения он явился в суд для избрания меры пресечения
Напомним, в Государственной пограничной службе опровергали информацию о якобы увольнении Дейнека по состоянию здоровья. Также известно, что после завершения работы в ГПСУ он занимал должность советника министра внутренних дел Украины.