За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли полную сумму залога — 140 млн грн. Несмотря на активный сбор средств, выходные экс-чиновник вынужден был провести в изоляторе.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.

По информации журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, всего в виде залога за Ермака поступило около 200 платежей. В частности, были взносы по одной копейке. Общая сумма — более 154 млн грн.

Заметим, несмотря на то, что желающие могли пополнять счет для внесения залога за Ермака даже в выходные, ВАКС проверяет поступление средств только в рабочие дни. Поэтому, несмотря на активный сбор денег на залог, 16 и 17 мая экс-руководитель президентского офиса оставался в СИЗО.

Напомним, по состоянию на 15 мая Ермак оставался в СИЗО, поскольку банковская система еще не зафиксировала полную сумму залога на счете суда. Как сообщал адвокат Игорь Фомин, средства поступают многими отдельными платежами от разных людей, что значительно усложняет и замедляет процесс их проверки и зачисления. Защита предполагала, что необходимая сумма уже собрана, и ждала официального подтверждения банка, которое станет юридическим основанием для освобождения подозреваемого.

Залог за Андрея Ермака — кто его вносил

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 млн грн залога за Ермака, с которым имеет давние дружеские связи. Также крупные суммы внесли связанная с экс-главой ОП юристка Роза Тапанова (8 млн грн), его одногруппник-адвокат Сергей Свириба (6,5 млн грн) и фирма «Миралиф» во главе с фигурантом стрельбы Валентином Крутько (9,8 млн грн).

В то же время сбор залога превратился в шоу: одиозный политтехнолог Владимир Петров перевел 80 тыс. грн, а рядовые украинцы и активисты присылали ироничные суммы вроде 666 грн, 6,66 грн или даже по 1 копейке.

