За годы войны Буданов накопил уникальный практический опыт, который нельзя терять — военнослужащий

За годы войны начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов накопил уникальный опыт практической работы, который ни в коем случае нельзя потерять. Потому что он критически важен для дальнейшей эффективной работы разведки, заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

В то же время, уверен он, этот опыт можно и нужно издавать как отдельный закрытый учебник.

“Хотя, кому я советую? Наверное, специалисты разных стран очень активно изучают успешный опыт украинских тайных операций. И далеко не все стали доступны широкой публике. Свойство таких операций часть – гриф "Секретно" на 10, 25 или 50 лет. Но и того, что мы знаем, достаточно. Достаточно, чтобы рукоплескать стоя”, — отметил политолог.

Он напомнил, как только вчера в РФ ликвидировали начштаб авиационной эскадрильи, причастный к удару по ТЦ в Кременчуге.

Вот так работает украинская разведка. ГУР Кирилла Буданова стал настоящим кошмаром для военных преступников России. Их личности устанавливают и "достают" даже в России. Никто, кто совершил военные преступления против украинского мирного населения, не может чувствовать себя в безопасности. И это единственно верная тактика "переговоров" с террористами. Международный трибунал далеко, за границу эти персонажи давно не уезжают. Бояться нечего? Теперь они знают, что есть. Привет из Украины от Кирилла Буданова. Нашли с пробитой головой. Исполнитель с места происшествия скрылся. Тихо пришел, тихо ушел”, — констатировал военнослужащий.

По его убеждению, именно поэтому какие-либо разговоры о возможном смене главы ГУР сейчас абсолютно неуместны.

“Ведь даже при желании наработанные на практике Будановым знания невозможно будет передать новому человеку в полном объеме, еще и оперативно. А умение ими распоряжаться придется приобретать прямо во время боевых операций, что несет риск снижения их эффективности и одновременно увеличение потерь с нашей стороны. Что, конечно, совершенно недопустимо”, – заключил Кирилл Сазонов.