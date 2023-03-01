"За интенсивность труда": почти все нардепы получили 100% надбавки к окладу за январь 2023 года — СМИ

Средняя выплата на одного депутата за январь 2023-го составила 48,8 тыс. гривен.

Большинство депутатов Верховной Рады, 396 из 415, получили надбавку в 100% к должностному окладу за январь 2023 года.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на ответ апарта Верховной Рады.

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"Средняя выплата на одного депутата за январь 2023-го составила 48,8 тыс. гривен. Эта сумма включает в себя собственно оклад, 100% надбавки к окладу и вариативные выплаты — за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничный или служебный командировки", – говорится в сообщении.

Больше всего денег получил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук – 78,9 тыс. грн, а также председатель комитета парламента по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тыс. грн.

Наименьшую сумму выплатили депутату группы "Доверие" Валерию Лунченко – 4,9 тыс. грн и исключенному из фракции "Слуги народа" Александру Дубинскому – 5 тысяч гривен.

Из тех 19 депутатов, которые не получили надбавку за интенсивность работы, 17 вообще не получили никаких выплат за январь. Преимущественно это лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач), а также несколько нардепов из других фракций и групп, в частности Лариса Билозир, Олесь Долгий, Ольга Стефанишина.

Еще двое нардепов, лишенный мандата от ОПЗЖ Андрей Аксенов и Сергей Шахов из группы "Доверие" не получили зарплату, но получили компенсацию за неиспользованный отпуск и командировку.

В целом на все выплаты депутатам в январе 2023 года потратили 19,4 миллиона гривен – это почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Тогда на выплаты депутатам из бюджета потратили 10,3 миллиона гривен.

Напомним, что министр юстиции Денис Малюська поженил двух депутатов Верховной Рады.

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