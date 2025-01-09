Очередная, бесчеловечная атака российских преступников по мирным районам Запорожья уже унесла жизни 13 украинцев. Около 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Раз удивляет молчание официальных словацких чиновников, которые после парламентских выборов 2023 года ни разу официально, откровенно и публично не осудили брутальные преступления Российской Федерации.

Об этом пишет Посольство Украины в Словацкой республике в сообщении в соцсетях.

"Вместо этого мы видим и слышим, например, о планах Вицеспикера Национального Совета Словацкой Республики Андрея Данко совершить визит в Москву во главе словацкой парламентской делегации. Посольство и украинская сторона выражает решительный протест указанным намерениям и в очередной раз призывает воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

"Отдельно подчеркиваем особую ответственность парламента России за попытки легитимизации преступных действий Кремля, который, в свою очередь, использует визиты европейских политиков для подрыва единства ЕС и НАТО и избегания Россией международной изоляции. Мы апеллируем к представителям словацкого парламента отказаться от попыток умиротворения и попыток умиротворения и попыток умиротворения в угоду собственным и меркантильным интересам. История доказывает, что за исторические ошибки политиков всегда платит народ. в заявлении.

"Сознательное игнорирование очевидных фактов того, что агрессором является Россия, которая уже почти три года уничтожает в Украине все на своем пути, убивает женщин, детей и издевается над мирным населением, не находит и не найдет нашего понимания. Призываем хотя бы к элементарному человеческому сочувствию и уважения к многомиллионной нации, которая оказывает героическое сопротивление убийцам и при всех сложностях не собирается сдаваться", — резюмировали украинские чиновники.

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Ранее Роберт Фицо заявил, что поддерживает стремление Украины по вступлению в ЕС, однако против того, чтобы она стала членом НАТО.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине вроде бы воюют "нацисты", а международное сообщество это игнорирует. Фицо часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине и обвиняет украинцев в якобы "попустительстве" нацизма.

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