За какой срок можно усилить Украину и Европу: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский подчеркнул, что надо всем двигаться очень сильно – усилиться, очень сильно увеличить производство во всех союзнических странах, чтобы сделать реальные гарантии безопасности всей Европы.

Партнеры соглашаются с тем, что Украину и Европу можно усилить нынешними темпами через пять лет, но это возможно сделать за три года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 15 марта.

"Все понимают, что можно с сегодняшними темпами усилить Украину и Европу за пять лет. Мы считаем, что это очень долго и считаем, что опасно. Мы показали: во время войны может быть быстрее. Партнеры соглашаются с нами, что можно это сделать за три года, но это надо всем двигаться очень сильно — усилиться, очень сильно увеличить производство во всех союзниках".

Зеленский также заявил, что партнеры заинтересованы в "неуменьшении украинской армии, усилении украинской армии как гарантера безопасности Украины на сегодняшний день, а на будущее — гарантера безопасности для европейского континента". Он назвал это положительным сигналом.

"О содержании такой армии, усилении – все понимают, что это обязанность всех нас, и что Украина самостоятельно сделать это не сможет, потому что это серьезная финансовая нагрузка", – добавил президент.

"Кроме армии, все понимают, что нужно усиливаться, брать украинские технологии, инвестировать деньги в наше производство, но и после войны открывать соответствующие производства с нашими технологиями или вместе с технологиями наших партнеров открывать такие производства на территориях других союзнических государств", – резюмировал Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, возможны ли уступки в отношении территорий.

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