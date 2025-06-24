За кулисами НАТО: Рютте с уверенностью намекает на сюрприз для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не может раскрывать содержание заключительной декларации гаагского саммита, но там будут «важные формулировки» относительно Украины, ее поддержки, в том числе и финансовой.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге он подчеркнул, что приближается важный саммит, «в том числе важные решения по Украине, которые действительно опираются на Вашингтон, где проходил прошлогодний саммит».

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«Где мы решили, что есть необратимый путь для Украины в НАТО. Мы строим этот мост, пока мы говорим. Вчера я объявил, что европейские и канадские союзники пообещали выделить более 35 миллиардов евро в поддержку Украины, что больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Рютте.

Генсек добавил, что поэтому «можно смело предположить, что за весь год будет больше (поддержка — ред.), чем в прошлом году».

«Конечно, я не могу ничего разглашать о декларации саммита, но мы можем с уверенностью предположить, что в декларации саммита будет важна речь об Украине и о поддержке Украины, в том числе и финансовой, в будущем», — заявил генсек НАТО.

Напомним, Рютте заявил, что Россия до сих пор не демонстрирует серьезный подход к мирным переговорам с Украиной.

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