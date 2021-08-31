"За майбутнє" потребует включить в госбюджет-2022 финансирование детского спорта

По официальной информации, ДЮСШ и СДЮСШОР в 2020 году не получили из государственного бюджета ни копейки.

Государство должно вернуть финансирования детских спортивных школ, которое отменило под предлогом реформы децентрализации. Местные бюджеты не в состоянии содержать и осовременивать ДЮСШ. Поэтому за последние годы закрылась каждая десятая спортшкола. Власти должны заложить дополнительное финансирование детских спортивных школ в госбюджет на следующий год и привлечь для развития детского и юношеского спорта инвестиции, заявили в партии "За майбутнє".

По официальной информации, ДЮСШ и СДЮСШОР в 2020 году не получили из государственного бюджета ни копейки. Сейчас спортивные школы финансируются только за счет местных бюджетов. В частности, из бюджетов городов выделяется 58,4% всех средств, из областных бюджетов — 21,4%, из районных бюджетов — 13,5%.

Небольшие города и села не имеют достаточно средств для полноценную поддержку спорта. А спортшколы в районных центрах и городах областного значения, которым удается выживать, требуют серьезного обновления материально-технической базы. По статистике, сегодня лишь каждая третья спортшкола имеет оборудованный всем необходимым медицинский кабинет.

"Результатом досадного положения в отрасли стала недоступность спорта для детей. Сегодня в украинских спортивных школах в течение года учится на 40 тысяч детей меньше, чем 5 лет назад! Поэтому о развитии спорта на местах и расширении сети учреждений и речи не идет — сейчас отрасль в режиме выживания ", — констатируют в "За майбутнє".

Партия потребует закладки дополнительного финансирования детских спортивных школ в госбюджет на следующий год. Также будет настаивать на введении механизмов привлечения инвестиций в развитие материально-технической базы спортшкол.

"Государство должно привести инвестиции в спорт, максимально упростить условия выделения земли для строительства спортшкол, освободить инвесторов от безумных налогов и позволить растамаживать спортинвентарь на адекватных условиях. Тренерам следует установить достойные зарплаты и социальные льготы. А для украинских детей и подростков — проводить массовые кампании по популяризации физкультуры и спорта ", — пояснили в партии "За майбутнє".

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