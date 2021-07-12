"ЗА МАЙБУТНЄ" призывает правительство освободить пенсионеров от принудительного взыскания долгов за коммуналку

В соответствии с приказом Минюста, с 6 июля в Украине заработала новая система исполнительного производства.

Теперь по решению суда на банковских счетах украинцев будут автоматически арестовываться и списываться долги за коммуналку, кредиты и штрафы.

С таким нововведением не согласны в партии "ЗА МАЙБУТНЄ", называя новую систему антисоциальной. В партии отмечают, что автоматический арест и взыскания долгов будет распространяться на карточные счета, на которые начисляются пенсии и все виды социальной помощи.

"Погашать долги нужно. Это крайне важно для нормальной работы местных, особенно городских бюджетов. Но разве это правильно, что государство загоняет законопослушных граждан в ловушку тем, что рост тарифов намного опережает увеличение пенсий и социальной помощи?" — отмечает лидер партии "ЗА МАЙБУТНЭ", народный депутат Игорь Палица.

По состоянию на май 2021 года украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд грн (!). Эксперты считают, что главным фактором роста задолженности является неспособность значительной части населения платить по действующим тарифам. По прогнозам, осенью этого года тарифы могут вырасти еще на 30-40%.

В партии считают, что правительство приостановить действие приказа Минюста. Автоматическое взыскания долгов в коем случае не должно касаться пенсионеров и малообеспеченных людей, у которых пенсия и соцпомощь — это единственное средство существования. Чтобы уменьшить задолженность за коммуналку, государство должно расширить доступ граждан к субсидиям и не допустить роста тарифов осенью.

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