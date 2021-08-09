"За мной дело не заржавеет": Лукашенко сказал, когда признает Крым "российским"

"За мной дело не заржавеет": Лукашенко сказал, когда признает Крым "российским"

Лукашенко говорит, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь признает незаконно аннексированный государством-агрессором Крым российским, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять на полуостров продукцию.

Трансляция выступления Лукашенко ведется на YouTube 9 августа.

Лукашенко говорит, что он даже готов "переступить Будапештскую декларацию".

"Когда последний олигарх в России признает Крым начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю", — сказал Лукашенко.

Он обвинил Украину в закрытии воздушного пространства и упрекнул тем, что совсем недавно болел за Украину больше, чем за Беларусь.

"Украина видите, что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно", — высказался Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

В свою очередь, Государственная пограничная служба Украины не получала сообщений о "перекрытия границ" с Беларусью. Украинские пограничники добавили, что с августа 2020 года на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, как на сухопутном, так и на речном сегментах.

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина будет действовать мгновенно против любой попытки легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хотя бы один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма — санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями.

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