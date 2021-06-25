"За мою работу не стыдно": Разумков ответил на слухи о своей отставке

"За мою работу не стыдно": Разумков ответил на слухи о своей отставке

Спикер парламента Разумов опроверг слухи о своей отставке.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал возможность своей отставки. Сейчас глава Рады не собирается покидать свою должность.

Об этом он на пресс-конференции 25 июня.

"Я не собираюсь в отставку. И не распространял такие слухи. Мне нравится моя работа, и я надеюсь, что делаю ее эффективно. И я буду его выполнять до тех пор, пока мне ее доверяет украинский народ", — заявил Разумков.

Кроме того, он добавил, что надеется, что "после Верховной Рады будущее есть" и подчеркнул, что "надо работать сегодня так, чтобы не было стыдно, когда ВРУ закончится". Разумков также добавил, что сегодня ему не стыдно за проделанную работу.

"Сегодня еще до 2023 года времени более чем достаточно, чтобы пока об этом не думать. Знаете, здесь не надо выстраивать будущее, каким бы хотел видеть свое будущее, я думаю, здесь лучше сконцентрироваться на том, что ты делаешь сегодня для будущего и не только для своего... Мне сегодня за мою работу не стыдно", — ответил Разумков на вопрос о своем будущем после окончания каденции на посту спикера ВРУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью с Натальей Мосейчук рассказал, хочет ли он идти на второй срок. По его словам, вторая каденция "от него не зависит, ведь это выбор украинцев".

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