За нардепа от "ОПЗЖ", который ездил в длительные "командировки", взялось ГБР — что известно

Нардеп ездил в "трехдневные" командировки, которые длились два месяца.

Народный депутат Виталий Борт из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) в апреле и июле 2023 года выезжал в Венгрию в трехдневные командировки по согласованию председателя Верховной Рады. Однако оба раза оставался за границей еще на месяц. За дело нардепа взялись работники Государственного бюро расследований, которые расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу народным депутатом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что народный депутат в соответствии с распоряжениями председателя Верховной Рады Украины дважды ездил в Венгрию: с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.

Однако после окончания сроков командировки он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей. В частности, депутат по личным делам посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию, Францию.

В конце октября этого года соответствующее уголовное производство инициировал Генеральный прокурор. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины, из материалов, собранных ГБР.

Напомним, Кабинет министров 30 января 2023 года опубликовал постановление, которым определяются основания для выезда украинских чиновников за границу в условиях военного положения.

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