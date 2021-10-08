"За неделю голодовки потерял 12 килограммов": нардеп Ясько во второй раз посетила Саакашвили в тюрьме

"За неделю голодовки потерял 12 килограммов": нардеп Ясько во второй раз посетила Саакашвили в тюрьме

Она призвала бороться за его освобождение.

За неделю голодания экс-президент Грузии Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов, у него начинаются проблемы со здоровьем.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая во второй раз посетила политика в тюрьме в пятницу, 8 октября.

"Его состояние начинает ухудшаться, потому что продолжается вторая неделя голодовки, он похудел более чем на 12 килограммов. Он чувствует себя по-боевому, но с его здоровьем уже проблемы ... Он внимательно следит за событиями в мире и передает слова поддержки всем своим сторонникам ", — написала Ясько на странице в Facebook.

Также она призвала бороться за его освобождение.

Напомним:

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Специальная пенитенциарная служба Грузии рассказала об условиях, в которых бывший президент Грузии Саакашвили находится в СИЗО. Политик приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования, в том числе плед. Ему выдали матрас, подушку и постельное белье.

в которых бывший президент Грузии Саакашвили находится в СИЗО. Политик приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования, в том числе плед. Ему выдали матрас, подушку и постельное белье. Также Саакашвили посетил священник. Представитель главы Грузинской православной церкви передал экс-президенту страны просьбу патриарха прекратить голодовку.

Представитель главы Грузинской православной церкви передал экс-президенту страны просьбу патриарха прекратить голодовку. А вот жена политика — Сандра Рулофс — пока не приходила к нему.

Новости Украины: Пограничная служба Украины отстранила нескольких руководителей из-за выезда Саакашвили

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку