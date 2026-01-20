ТСН в социальных сетях

Политика
280
2 мин

"За ними будущее": Федоров анонсировал появление дроново-штурмовых подразделений

Михаил Федоров привел пример успешной и уникальной операции в Купянске.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Министр обороны Украины Михаил Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров / © ТСН

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание дроново-штурмовых подразделений с новой доктриной применения беспилотников.

Об этом Федоров сказал во время встречи с представителями медиа.

«Создание дроново-штурмовых подразделений — это важная инициатива. У них другая штатка и доктрина применения дронов», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что недавно Code 9.2 — 475 отдельный штурмовой полк ВСУ — провел уникальную операцию в Купянске на Харьковщине.

«Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них», — подчеркнул Федоров.

К слову, 475 отдельный полк ВСУ известен как высокотехнологичное подразделение, которое эффективно использует ударные дроны, современные стандарты управления и делает акцент на ценности человеческой жизни, эффективности и минимизации потерь, действуя автономно и внедряя подходы, которые не являются типичными для армии.

Напомним, после назначения Федорова главой Минобороны президент Владимир Зеленский определил главные приоритеты ведомства: немедленное усиление ПВО, технологическое сдерживание врага и аудит финансов для закрытия дефицитов и увеличения выплат военным на передовой. Особое внимание будет уделяться обеспечению бригад дронами, реформе мобилизации и системному решению проблем ТЦК.

Сам Федоров анонсировал внедрение украинских аналогов российских дронов «Молния» и массовое использование БпЛА на оптоволокне, что позволит увеличить глубину поражения противника и обойти системы РЭБ. Кроме технологического усиления, министр планирует реформировать логистику, установив гарантированный минимальный уровень обеспечения дронами для каждой бригады, включая ТрО.

280
