За передачу банковской карты можно сесть на шесть лет: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за использование банковских карт и счетов в схемах финансового мошенничества.

Речь идет о законе №16013. Он дополняет Уголовный кодекс новой статьей 201-1. За самые тяжелые нарушения предусмотрено лишение свободы сроком до шести лет, а штрафы могут достигать 170 тысяч грн.

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За что будут наказывать держателей банковских карт

Закон направлен против дропов — людей, которые за вознаграждение передают другим лицам свои банковские карты, реквизиты или доступ к счетам. Через них могут переводить, получать и выводить средства, в том числе полученные в результате мошенничества.

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Какие штрафы и сроки заключения предусмотрены

Размер наказания будет зависеть от характера нарушения и роли человека в схеме:

Передача собственной карты или доступа к счету для незаконных операций других лиц — штраф от 5100 до 17000 грн

Получение, приобретение, хранение, сбыт или передача чужих карт с целью мошенничества – штраф от 51000 до 85000 грн, ограничение свободы до трех лет или заключение сроком от двух до четырех лет

Повторное нарушение или действия организованной группы — штраф от 85000 до 170000 грн или лишение свободы на срок от четырех до шести лет

Напомним, украинские мошеннические колцентры приостанавливали свою деятельность в Эстонии на фоне резонансных дел НАБУ, открытых в конце лета. Однако уже через шесть недель фиктивные звонки возобновились в предыдущих масштабах. Такое заявление было сделано в эстонской полиции.

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