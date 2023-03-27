"За поддержку Украины будет избивать": СМИ нашли экс-беркутовца, причастного к насилию над украденными детьми

Об этом пишет The Insider.

Им оказался бывший сотрудник «Беркута», участвовавший в событиях на Майдане со стороны силовиков Виктора Януковича Валерий Астахов. Его данные есть в базе данных «Миротворца». По этим данным, Астахов служил в МВД Украины, но после аннексии Крыма принял гражданство РФ и перешел на службу в МВД РФ в Евпатории.

Еще в 2014 году Астахов уже вывозил детей из Славянска в Ростовскую область. Тогда были вывезены 38 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от 2 месяцев до 12 лет, их сопровождал Астахов.

23 марта 2023 года в Украину вернулись 17 детей, которых оккупационные власти Херсонской области еще в октябре прошлого года отправили «на отдых» в детские лагеря на территории аннексированного Крыма. Обещали, что дети съездят туда на десять дней, но в итоге они провели там полгода.

По словам 16-летнего Виталия, детей били, им угрожали и держали в подвале. Девочку из Херсона ударили железной палкой с такой силой, что у нее на спине остался «синяк полоской».

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В лагере «Дружба» в Евпатории Астахов отводил детей в подвал, показывал эту палку и угрожал, что за поддержку Украины будет избивать. «Он говорил: «Закрою в подвале, будете там сидеть, будете подчиняться мне», - рассказал Виталий про Астахова. По словам ребенка, в лагере «Дружба» не было постельного белья, только грязный матрас и подушка.

Не все дети столкнулись в лагерях с жестоким обращением, но все говорят о плохих условиях и некачественной еде.

Напомним, что в России издевались над депортированными детьми из Украины. Те несовершеннолетние, которые имели смелость сказать: "Слава Украине", загадочно исчезали.

Добавим, что российские оккупанты врали похищенным украинским детям, что родители от них отказались. Тем временем захватчики пытались передать на усыновление маленьких украинцев российским семьям.

Заметим, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

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