За поддержку войны: Рада обратилась к СНБО с требованием ввести санкции против руководства РПЦ

За поддержку войны: Рада обратилась к СНБО с требованием ввести санкции против руководства РПЦ

Верховная Рада 31 мая утвердила постановление об обращении к СНБО с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей Русской православной церкви. Свои голоса за это решение отдали 292 нардепа.

Санкции будут введены против деятелей РПЦ, которые системно и активно поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

В список попали восемь деятелей РПЦ:

руководитель РПЦ Кирилл Гундяев,

руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион,

заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,

митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон Шевкунов,

архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим Волочков,

протоиерей РПЦ, писатель, пропагандист Артемий Владимиров,

протоиерей РПЦ, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,

пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.

Напомним, 26 мая ПЦУ обратилась с призывом к Вселенскому патриарху лишить Кирилла престола.

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