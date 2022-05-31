За поддержку войны: Рада обратилась к СНБО с требованием ввести санкции против руководства РПЦ

Верховная Рада 31 мая утвердила постановление об обращении к СНБО с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей Русской православной церкви. Свои голоса за это решение отдали 292 нардепа.
Санкции будут введены против деятелей РПЦ, которые системно и активно поддерживают войну против Украины.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
В список попали восемь деятелей РПЦ:
- руководитель РПЦ Кирилл Гундяев,
- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион,
- заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,
- митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон Шевкунов,
- архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим Волочков,
- протоиерей РПЦ, писатель, пропагандист Артемий Владимиров,
- протоиерей РПЦ, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,
- пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.
Напомним, 26 мая ПЦУ обратилась с призывом к Вселенскому патриарху лишить Кирилла престола.
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