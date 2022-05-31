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За поддержку войны: Рада обратилась к СНБО с требованием ввести санкции против руководства РПЦ

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За поддержку войны: Рада обратилась к СНБО с требованием ввести санкции против руководства РПЦ

Twitter: Euromaidan Press

Верховная Рада 31 мая утвердила постановление об обращении к СНБО с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей Русской православной церкви. Свои голоса за это решение отдали 292 нардепа.

Санкции будут введены против деятелей РПЦ, которые системно и активно поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

В список попали восемь деятелей РПЦ:

  • руководитель РПЦ Кирилл Гундяев,
  • руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион,
  • заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов,
  • митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон Шевкунов,
  • архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим Волочков,
  • протоиерей РПЦ, писатель, пропагандист Артемий Владимиров,
  • протоиерей РПЦ, пропагандист, телеведущий Андрей Ткачев,
  • пропагандист, профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Алексей Осипов.

Напомним, 26 мая ПЦУ обратилась с призывом к Вселенскому патриарху лишить Кирилла престола.

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