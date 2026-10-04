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“За гранью добра и зла": Медведев сделал очередное абсурдное заявление об Украине
Медведев высказался о якобы запрещении русского языка в Украине.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал очередное абсурдно заявление об Украине. Он сказал, что якобы запрет на использование русского языка в Украине «выходит за пределы международного права».
Об этом он сказал в интервью государственному телерадиовещателю Ирана, пишут росСМИ.
Медведев также назвал такую политику "за пределом добра и зла". В то же время, в своем заявлении российское чиновник не привел конкретных положений международного права, которые, по его мнению, нарушает языковая политика Украины.
«Не секрет, что в Украине русский язык использовался так же активно, как и украинский. Поэтому все, что происходит, находится за пределом добра и зла и за рамками международного права», — сказал он.
Ранее Медведев резко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной войне между Россией и Польшей. Представитель Кремля заявил, что Польша якобы всегда проигрывала в войнах с Россией, а также прибег к оскорблениям в адрес польского министра. Ранее Сикорский заявил, что в случае прямого нападения РФ Польша и ее союзники нанесли бы России быстрое поражение.