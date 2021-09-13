За считанные дни нас невозможно захватить: Зеленский рассказал, чем Украина отличается от Афганистана

Украина не зависит от США так, как зависел Афганистан, считает президент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает некорректным сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения зависимости от помощи США.
Об этом он сказал в интервью CNN.
На вопрос ведущего о том, не боится ли Украина после вывода американских войск из Афганистана, что США могут так же оставить ее наедине, Зеленский ответил, что считает сравнение ситуации в Украине и Афганистане не совсем корректным.
"Украина не зависит от США так, как Афганистан зависел. И я действительно считаю, что за считанные дни, 5-7, такую большую страну невозможно захватить", — сказал украинский президент.
Он напомнил, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, а на Донбассе начались военные действия, международная поддержка Украины не была слишком мощной.
"У нас не было никакой военной техники, кроме нашей собственной, и наших собственных военных. Но была волна добровольцев, появились добробаты — усилиями людей, которые были объединены желанием защитить свое государство. Никого другого не было. Но не только за 4 дня, но за 7 лет РФ не захватила Украину.
Российская Федерация — это не армия Талибана. Это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство и мы максимально независимы от какой-то другой страны. Что такое "оставить Украину"? Я считаю, что наоборот США должны увеличивать свое присутствие в Украине", — подчеркнул президент.
Зеленский также рассказал, что считает свою встречу с Байденом мощной.
"То, что мы среди первых стран, с которыми встречался президент Байден (после вывода войск из Афганистана. - Ред.), означает, что мы являемся приоритетной страной. И мы благодарны за это, это важный сигнал. Но по этому сигналу мы также ждем действий", — отметил он.
Напомним, Владимир Зеленский 10 сентября посетил Ялтинскую международную конференцию YES. Отвечая на вопрос украинской и международной прессы, Зеленский расставил акценты в вопросах борьбы с коронавирусом, отношений с США, Китаем и ЕС, а также допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.