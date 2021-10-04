За шаг до отставки: в Раде 4 октября начнут процедуру отзыва спикера Разумкова

За шаг до отставки: в Раде 4 октября начнут процедуру отзыва спикера Разумкова

"Слуги" собрали необходимое количество голосов.

Сегодня, 4 сентября, в Верховной Раде начнут процедуру отзыва спикера Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 сентября.

Такое решение во время выездного заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце приняли депутаты. Говорят, необходимые для отставки 150 пидписивназбиралы.

В спикерское кресло "слуги" планируют делегировать первого заместителя Разумкова — Руслана Стефанчук. Сам же спикер заявил: готов отчитаться о своей работе за последние два года, а потому фицийно пригласил для этого коллег по фракции на встречу сегодня вечером.

Новости Украины: в парламенте начнут процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Рады

Впрочем, депутат от "слуг" Евгения Кравчук уже заявила, что встречаться со спикером фракция не будет.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Впоследствии Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтобы обсудить его "неудовлетворительной" работу за два года на посту спикера.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали уже более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента.

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