За шаг до отставки: в Раде 4 октября начнут процедуру отзыва спикера Разумкова

"Слуги" собрали необходимое количество голосов.
Сегодня, 4 сентября, в Верховной Раде начнут процедуру отзыва спикера Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 сентября.
Такое решение во время выездного заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце приняли депутаты. Говорят, необходимые для отставки 150 пидписивназбиралы.
В спикерское кресло "слуги" планируют делегировать первого заместителя Разумкова — Руслана Стефанчук. Сам же спикер заявил: готов отчитаться о своей работе за последние два года, а потому фицийно пригласил для этого коллег по фракции на встречу сегодня вечером.
Впрочем, депутат от "слуг" Евгения Кравчук уже заявила, что встречаться со спикером фракция не будет.
Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.
Впоследствии Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтобы обсудить его "неудовлетворительной" работу за два года на посту спикера.
Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали уже более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента.