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За "слугу народа" Трубицина, которого поймали на взятке, внесли более 14 млн грн залога

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За "слугу народа" Трубицина, которого поймали на взятке, внесли более 14 млн грн залога

Владислав Трубіцын / Facebook

Депутат вышел из СИЗО.

За депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, разоблаченного на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, внесен залог в сумме более 14 млн грн как альтернатива содержания под стражей.

Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Высшем антикоррупционном суде, пишет "Интерфакс-Украина".

"За Трубицына внесен залог", — говорится в сообщении.

Как известно, 12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14 млн. 886 тыс.грн.

НАБУ проинформировало, что в случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия постановления – до 9 апреля 2022 года включительно.

Напомним:

9 февраля НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.

На скандал уже отреагировали и в партии "Слуга народа". "Надеемся, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", — отметила в партии.

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