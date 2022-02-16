За "слугу народа" Трубицина, которого поймали на взятке, внесли более 14 млн грн залога

За "слугу народа" Трубицина, которого поймали на взятке, внесли более 14 млн грн залога

Депутат вышел из СИЗО.

За депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, разоблаченного на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, внесен залог в сумме более 14 млн грн как альтернатива содержания под стражей.

Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Высшем антикоррупционном суде, пишет "Интерфакс-Украина".

"За Трубицына внесен залог", — говорится в сообщении.

Как известно, 12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14 млн. 886 тыс.грн.

НАБУ проинформировало, что в случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия постановления – до 9 апреля 2022 года включительно.

Напомним:

9 февраля НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.

На скандал уже отреагировали и в партии "Слуга народа". "Надеемся, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", — отметила в партии.

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