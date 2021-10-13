"За создание псевдоорганов госвласти": против Тихановской в Беларуси открыли новое дело

"За создание псевдоорганов госвласти": против Тихановской в Беларуси открыли новое дело

Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следственный комитет Беларуси возбудил новое уголовное дело против белорусских оппозиционных лидеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

Об этом представитель белорусского Следкома Сергей Кабакович рассказал в эфире " Беларусь 1".

По его словам, дело возбуждено по статье о самовольном присвоении звания или власти должностного лица (статья 382 УК Беларуси).

По версии следствия, обвиняемые Тихановская и Латушко, по соглашению с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси, создали псевдоорганы государственной власти, управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций.

Санкция статьи 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним:

Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма, в котором фигурирует Тихановська.

за подготовку акта терроризма, в котором фигурирует Тихановська. Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Она вынужденно уехала из Беларуси летом 2020 года. По возвращении в страну Тихановська рискует понести политических преследований.

По возвращении в страну рискует понести политических преследований. Оппозиционный лидер до сих пор находится в межгосударственном розыске.

Дело оппозиционерок: Тихановскую и Колесникову обвинили в попытке захватить государственную власть

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