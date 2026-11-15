«За столом нужны люди»: Келлог оценил шансы на завершение войны после переговоров в Абу-Даби

Кит Келлог / © скриншот с видео

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Бывший специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог выразил осторожный оптимизм относительно перспектив завершения войны после последнего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. По его мнению, положительного результата можно достичь, поскольку к переговорному процессу наконец-то привлечены люди, обладающие полномочиями принимать решения и заинтересованные в поиске компромисса.

Об этом американский генерал заявил в интервью проекту «Ремовская интервью».

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Почему Келлог оптимистично оценивает переговоры

По словам Келлога, одним из позитивных сигналов стало обновление состава российской переговорной делегации. Вместо бизнесмена Кирилла Дмитриева её возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который ранее представлял Москву на переговорах с Украиной.

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Американский генерал признал, что Мединский придерживается жесткой позиции и делал сомнительные заявления, однако обратил внимание на то, что на этот раз Россия привезла на переговоры целую команду.

«Это означает, что вы будете общаться с людьми, заинтересованными в поиске решений — по крайней мере, я на это надеюсь», — отметил Келлог.

Он также положительно оценил украинскую делегацию, в состав которой вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия.

«Я думаю, что сейчас, хотя обе стороны и являются „ястребами“, за столом переговоров наконец-то сидят нужные люди», — подчеркнул генерал.

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В то же время он предостерег от ожиданий скорого заключения соглашения, отметив, что сам факт участия надлежащих представителей обеих сторон уже является важным шагом.

Россия пытается сменить тему переговоров

Кроме того, американский генерал прокомментировал попытки Москвы перенести акцент переговоров с вопроса о завершении войны против Украины на формирование новой архитектуры безопасности в Европе.

По его словам, такое поведение характерно для России, которая пытается найти альтернативные варианты обсуждения. Однако украинская и европейская стороны не должны позволить Кремлю отвлечь внимание от главного вопроса — прекращения войны.

Келлог обратил внимание на участие в этом процессе представителей Европейского Союза, НАТО и европейских государств, в частности Германии, Великобритании, Франции и Италии. По его мнению, их присутствие должно помочь защитить европейские интересы.

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«Именно украинская и европейская делегации должны сказать: „Нет, мы на это не пойдем“», — подчеркнул он.

Генерал также выразил надежду, что США будут и впредь выступать в качестве посредника в переговорах и не будут принимать непосредственного участия в заключении окончательных соглашений.

В качестве одного из возможных вариантов постепенного продвижения к миру Келлог назвал модель поэтапного прекращения огня вдоль линии фронта. По его мнению, главное сейчас — чтобы за столом переговоров были представители Украины, России и Европы, уполномоченные принимать окончательные решения.

Напомним, что американский представитель на мирных переговорах Джаред Кушнер заявил, что после трехсторонних встреч и последующих контактов с президентами Украины и России переговорный процесс продолжается.

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