"За SWIFT вгрызаемся зубами": Кулеба анонсировал возможные санкции против РФ и исключение из Совета Европы

В отношении России могут быть применены процедуры, ведущие к исключению государства из Совета Европы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал введение уже сегодня, 25 февраля, решения ЕС о введении новых санкций против России, а также новую партию оружия для ВСУ.
Об этом министр написал в Сети.
"Оружие и санкции – это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС – уже сегодня. Оружие на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами", – говорится в сообщении Кулебы.
Он заверил, что мир поддерживает Украину, и международная коалиция в ее защиту продолжает усиливаться. Вчера, 24 февраля, в нее входило 58 стран и 6 международных организаций, а сегодня уже 73 страны и 9 международных организаций.
"Совет Европы, гибкость которого в отношении России я знаю очень хорошо с работы там послом, сегодня принял революционное для себя решение – общий комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, что ведет к исключению этого государства из СЕ", – сообщил министр.
Он также сообщил, что провел разговоры с главами МИД Индии, Японии и США. А также примет участие в заседании Совета МИД Евросоюза. Именно на нем будут утверждаться санкции против РФ.
"Мы не остановимся и не сдадимся", — подчеркнул Кулеба.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.