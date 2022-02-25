"За SWIFT вгрызаемся зубами": Кулеба анонсировал возможные санкции против РФ и исключение из Совета Европы

"За SWIFT вгрызаемся зубами": Кулеба анонсировал возможные санкции против РФ и исключение из Совета Европы

В отношении России могут быть применены процедуры, ведущие к исключению государства из Совета Европы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал введение уже сегодня, 25 февраля, решения ЕС о введении новых санкций против России, а также новую партию оружия для ВСУ.

Об этом министр написал в Сети.

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"Оружие и санкции – это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС – уже сегодня. Оружие на подходе. За SWIFT вгрызаемся зубами", – говорится в сообщении Кулебы.

Он заверил, что мир поддерживает Украину, и международная коалиция в ее защиту продолжает усиливаться. Вчера, 24 февраля, в нее входило 58 стран и 6 международных организаций, а сегодня уже 73 страны и 9 международных организаций.

"Совет Европы, гибкость которого в отношении России я знаю очень хорошо с работы там послом, сегодня принял революционное для себя решение – общий комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, что ведет к исключению этого государства из СЕ", – сообщил министр.

Он также сообщил, что провел разговоры с главами МИД Индии, Японии и США. А также примет участие в заседании Совета МИД Евросоюза. Именно на нем будут утверждаться санкции против РФ.

"Мы не остановимся и не сдадимся", — подчеркнул Кулеба.