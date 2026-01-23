За Тимошенко внесли весь залог

Народный депутат Юлия Тимошенко / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога в размере 33 млн грн, которую суд избрал депутату в качестве меры пресечения.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины.

«За Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога. Об этом нам сообщила пресс-служба ВАКС», — говорится в коротком заявлении.

Реклама

20 января сообщалось, что за лидера «Батькивщины» внесли часть залога — 13 млн грн.

Заметим, что Тимошенко было отведено пять дней на уплату залога. В случае невыполнения этого требования прокуроры получили бы право требовать в суде назначения более строгой меры пресечения.

В чем подозревают Тимошенко?

Напомним, в середине января в офисе «Батькивщины» прошли обыски, после которых НАБУ и САП сообщили Тимошенко о подозрении в попытке подкупов народных депутатов. Воспользовавшись кризисом после декабрьских разоблачений 2025 года, она предложила коллегам систему ежемесячных «авансовых» выплат за лояльность. Схема предусматривала четкие инструкции через мессенджеры по голосованиям, блокированию законопроектов и манипуляции с кадровыми назначениями. В январе 2026 года фигурантку разоблачили, изъяв валюту, которая могла предназначаться для взяток. Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 ККУ, продолжается следствие.

16 января ВАКС назначил Тимошенко залог в 33,3 млн грн.