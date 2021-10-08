За три дня до смерти депутат Поляков заявил, что "слугам" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах

Депутата нашли мертвым в Киеве.
Член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков за три дня до смерти заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет. При нем "слугам" раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать: "Иди, рассказывай?" При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?", - рассказал Поляков.
Впрочем, о ком именно шла речь, он не сообщил.
Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.
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