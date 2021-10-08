За три дня до смерти депутат Поляков заявил, что "слугам" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах

За три дня до смерти депутат Поляков заявил, что "слугам" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах

Депутата нашли мертвым в Киеве.

Член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков за три дня до смерти заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет. При нем "слугам" раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать: "Иди, рассказывай?" При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?", - рассказал Поляков.

Впрочем, о ком именно шла речь, он не сообщил.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

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