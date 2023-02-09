"За твое мужество и преданность": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Ответное видео французский лидер обнародовал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Hommage à l'Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 February 2023

«Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», — подписал видео Эммануэль Макрон в Twitter.

Vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. К победе, к миру, в Европу. pic.twitter.com/j8fwVUlsYd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 February 2023

Elle se bat pour la paix et port les valeurs de notre Union européenne : Ukraine не sera jamais seule.



Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза: Украина никогда не будет одинока. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 February 2023

В частности, на видео, опубликованном в соцсети, президент Франции вручает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Орден Почетного легиона. Главы государств трогательно обнимаются и держатся за руки.

"Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза: Украина никогда не будет одинокой. К победе, миру, Европе", — добавил в других сообщениях в социальных сетях Макрон.

Заметим, что орден Почетного легиона — самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги. Легион основан 19 мая 1802 года. Декретом Наполеона Бонапарта от 14 июля 1804 г. «О наградах членов Почетного Легиона» установлен орден Легиона. Девиз ордена – Honneur et patrie («Честь и Отечество»).

Поскольку после Французской революции все награды королевства были упразднены, то решено положить начало новому ордену для награды как военных, так и гражданских граждан. Идею награды заимствовали от римского легиона, где у всех членов были определенные звания — легионер, офицер, командир — и все вместе напоминали рыцарский орден.

Напомним, что ранее Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в восстановлении мира.

"Предложенный вами план — основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", — сказал Макрон.

Также во Франции украинский лидер подчеркнул, что у нас всех осталось немного времени, поэтому президент настаивает, что Франция и Германия использовали потенциал game changers.

К тому же Зеленский оптимистично был настроен на общение с президентом Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом. "Верю, что сегодня мы усилим наше единство!", — заявил глава украинской нации.

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