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"За твое мужество и преданность": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
636
Время на прочтение
2 мин
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"За твое мужество и преданность": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Фото: Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Ответное видео французский лидер обнародовал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

«Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», — подписал видео Эммануэль Макрон в Twitter.

В частности, на видео, опубликованном в соцсети, президент Франции вручает своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Орден Почетного легиона. Главы государств трогательно обнимаются и держатся за руки.

"Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза: Украина никогда не будет одинокой. К победе, миру, Европе", — добавил в других сообщениях в социальных сетях Макрон.

Заметим, что орден Почетного легиона — самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом республики за военные или гражданские заслуги. Легион основан 19 мая 1802 года. Декретом Наполеона Бонапарта от 14 июля 1804 г. «О наградах членов Почетного Легиона» установлен орден Легиона. Девиз ордена – Honneur et patrie («Честь и Отечество»).

Поскольку после Французской революции все награды королевства были упразднены, то решено положить начало новому ордену для награды как военных, так и гражданских граждан. Идею награды заимствовали от римского легиона, где у всех членов были определенные звания — легионер, офицер, командир — и все вместе напоминали рыцарский орден.

Напомним, что ранее Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в восстановлении мира.

"Предложенный вами план — основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", — сказал Макрон.

Также во Франции украинский лидер подчеркнул, что у нас всех осталось немного времени, поэтому президент настаивает, что Франция и Германия использовали потенциал game changers.

К тому же Зеленский оптимистично был настроен на общение с президентом Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом. "Верю, что сегодня мы усилим наше единство!", — заявил глава украинской нации.

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Дата публикации
Просмотры
636
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