"За тысячу километров": в Минобороны РФ уверяют, что отводят технику от украинских границ

Подразделения якобы возвращаются в свои гарнизоны после маневров.
Очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО (Западного военного округа - Ред.) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.
Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в российском Минобороны.
"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около тысячи километров.
"По прибытию в расположение воинской части военнослужащие преступят к проведению технического обслуживания боевой техники и её подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки", — сообщили в ведомстве.
Напомним:
В Министерстве обороны Великобритании не видят явных признаков отвода российских войск от украинских границ и опубликовали карту предполагаемого широкомасштабного нападения. А Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки возможного вторжения России в Украину. По их данным, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.
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