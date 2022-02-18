"За тысячу километров": в Минобороны РФ уверяют, что отводят технику от украинских границ

"За тысячу километров": в Минобороны РФ уверяют, что отводят технику от украинских границ

Подразделения якобы возвращаются в свои гарнизоны после маневров.

Очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО (Западного военного округа - Ред.) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в российском Минобороны.

" Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около тысячи километров.

" По прибытию в расположение воинской части военнослужащие преступят к проведению технического обслуживания боевой техники и её подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки ", — сообщили в ведомстве.

Напомним:

В Министерстве обороны Великобритании не видят явных признаков отвода российских войск от украинских границ и опубликовали карту предполагаемого широкомасштабного нападения. А Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки возможного вторжения России в Украину. По их данным, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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