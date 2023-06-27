За время блокады захватчики разрушили 50% всего жилищного фонда Мариуполя

Двух многоэтажек в центре Мариуполя больше нет на карте города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

оккупанты не останавливаются в работе по сносу домов мариупольцев. Да, недавно снесли два дома по проспекту Металлургов, 77 и 79. Теперь вместо квартир и жизни – руины.

За время блокады захватчики разрушили 50% всего жилищного фонда города. Более 300 домов снесли полностью уже после оккупации. При этом многие мариупольцы борются за то, чтобы их дома оставили целыми, ведь они продолжают там жить.

Так выглядит жизнь в Мариуполе – постоянная борьба за жилье.

Тем временем в Мариуполе Донецкой области панические настроения. Да, в городе закрываются обменники, в магазинах – километровые очереди.

Напомним, в Мариуполе 23 июня прогремел взрыв в результате которого были ликвидированы четыре офицера российской армии.

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