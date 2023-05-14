За закрытыми дверями: Зеленский предлагал оккупировать российские села и разбомбить трубопровод "Дружба" — The Washington Post

Но за закрытыми дверями лидер Украины предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить рычаги влияния на Москву, разбомбить трубопровод, транспортирующий российскую нефть в Венгрию.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США, подробно описывающие его внутренние связи с высшими помощниками и военными лидерами.

Ранее не разглашавшиеся документы являются частью большей утечки секретов США, распространенных на платформе обмена сообщениями Discord и полученных изданием The Washington Post. Статьи были получены благодаря перехваченным цифровым коммуникациям.

Пентагон, где высокопоставленное военное руководство США было проинформировано о вопросах, изложенных в утечке документов, не стал отрицать подлинность материалов.

«В некоторых случаях подмечено, что Зеленский сдерживает амбиции своих подчиненных; в ряде других он предлагает рискованные военные действия», — говорится в сообщении СМИ.

В частности, американское издание пишет о том, что на встрече в конце января Зеленский предложил Украине «нанести удары по России», одновременно перемещая украинские сухопутные войска на территорию противника, чтобы «занять пограничные города России», согласно одному документу под грифом «совершенно секретно».. Целью будет «оказать Киеву рычаг влияния на переговоры с Москвой», говорится в документе.

На отдельной встрече в конце февраля с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим украинскими войсками, Зеленский «выразил обеспокоенность» тем, что «у Украины нет ракет большой дальности, способных достичь дислокации российских войск в России, и ничего, с помощью чего их можно было бы атаковать» .

На встрече в середине февраля с вице-премьер-министром Юлией Свриденко Зеленский предложил Украине «взорвать» построенный в СССР нефтепровод «Дружба», поставляющий нефть в Венгрию. «Зеленский подчеркнул, что… Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить, вероятно, промышленность венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в значительной степени базирующуюся на российской нефти», – говорится в документе.

В подробностях разговора сотрудники разведки признают, что Зеленский «выражал ярость на Венгрию и потому мог делать гиперболические, бессмысленные угрозы».

«Хотя Венгрия номинально является частью Западного альянса, Орбан считается самым дружественным с Кремлем лидером Европы», — объясняет издание.

На вопрос, предлагал ли он оккупировать части России, Зеленский во время интервью The Post в Киеве отверг заявления разведки США как «фантазии», но защитил свое право использовать нетрадиционную тактику для защиты своей страны.

«Украина имеет полное право защитить себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот», – сказал Зеленский. «Когда столько людей погибло, и есть массовые могилы, и наших людей замучили, я уверен, что мы должны использовать любые уловки».

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Использование ракет дальнего радиуса действия для поражения территории России является особенно чувствительной темой для Белого дома, давно обеспокоенного тем, что конфликт в Украине может выйти из-под контроля и повлечь за собой катастрофическое противостояние между Соединенными Штатами и Россией, крупнейшей мировой компанией.

Хотя Вашингтон предоставил Зеленскому современное оружие на миллиарды долларов, ранее президент Байден решительно отклонял просьбы украинского лидера относительно ATACMS большой дальности, сокращения тактической ракетной системы армии, способной поражать цели на расстоянии до 285 миль. С начала войны Байден заявлял, что Соединенные Штаты «не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за пределы своих границ».

Отвечая на вопрос о разведывательных данных, указывающих на то, что он взвесил использование ракет большой дальности для удара по России, Зеленский сказал, что об этом речь не идет. Мол, это не то, чем развлекается Украина. "Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступлении или ударах по территории России", — сказал он.

Между тем, в Белом доме заявили, что перехваченные комментарии Зеленского не являются причиной для отказа в предоставлении АТАСМС.

"Украина неоднократно брала на себя обязательство использовать оружие, предоставленное США, ответственно и стратегически, когда это необходимо для противодействия российской агрессии, и мы уверены, что так будет и дальше", — сказал на условиях анонимности представитель Пентагона.

Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для поражения территории России и Белый дом считает, что это обещание он выполнил.

"Президент Зеленский выполнил обещания, которые он дал президенту Байдену, и мы не верим, что это изменится", – резюмировал высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, что Зеленский убежден, что победа Украины – это не только освобождение всех оккупированных территорий, но и справедливые приговоры всем убийцам. Он добавил, что агрессия со стороны РФ может быть разной – не только в виде ракет, но и шантажа, в том числе энергетического.

К тому же Зеленский рассказал, на какую страну Путин хочет напасть следующей. Он подчеркнул, что НАТО – это не только защита, но и ответственность. По его словам, общество этих стран должно знать лучше помочь Украине, чем отправлять на войну собственных детей.

Добавим, что ранее Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Мол, вопрос войны никто не решил, поэтому российский диктатор Путин решил, что он может поработать со странами и пойти дальше.

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