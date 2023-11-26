Забастовка перевозчиков в Польше: Латвия хочет присоединиться к переговорам по разблокированию границы

Латвия предложила Варшаве присоединиться к переговорам, касающимся разблокирования польско-украинской границы.

Об этом сообщили в пресс-службе латвийского Министерства иностранных дел.

Глава МИД Латвии Артурс Кришьянис призвал польского министра по делам Европейского Союза Шимону Шинковскому искать выход из ситуации, сложившейся на границе с Украиной из-за протеста перевозчиков. Латвийский министр также выразил готовность оказать помощь.

"Министр иностранных дел Латвии передал готовность Латвии приобщаться и оказывать помощь в поиске разрешения ситуации", — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили предстоящий саммит Европейского Совета, где будут рассмотрены вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кариньш подтвердил, что Рига поддерживает Киев на пути евроинтеграции. Политик подчеркнул, что переговоры должны начаться уже в текущем году.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского назвали причины блокады польско-украинской границы . Советник ОП Михаил Подоляк говорит, что блокада — отголосок внутренней борьбы в Польше, то есть парламентских выборов.

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