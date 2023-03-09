"Заберет все, что нужно": как изменились отношения между Китаем и РФ после вторжения в Украину

Ранее РФ и КНР выступали как формально равноправные партнеры. А сейчас очевидно доминирует Китай.

Россия после вторжения в Украину перестала быть равноправным партнером Китая. При случае Пекин может воспользоваться ослаблением России и забрать "все, что нужно".

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, передает FREEДОМ.

"При случае Китай, воспользовавшись ослаблением России, сам все, что нужно, заберет. И пока Китай пользуется ослаблением России, покупает по дешевке российские газ, нефть и другие природные ресурсы. Как раз здесь Китай использует Россию как младшего партнера. Вообще роли поменялись", – сказал Фесенко.

По его словам, до 24 февраля 2022 г. Россия и Китай выступали как формально равноправные партнеры. А сейчас Пекин занял доминирующую позицию в отношениях с РФ.

"И очень заметно, что и российские руководители буквально в рот заглядывают китайцам, сплошные комплименты с их стороны. Потому что зависимость от Китая", — сказал политолог.

По мнению эксперта, Кремль очень заинтересован в усилении противостояния между Китаем и США и, как может, пытается провоцировать конфликт между ними.

“Я, кстати, не исключаю, что Россия может провоцировать, по своим разведданным, которые они предоставляют китайцам, они могут усиливать это противостояние. Но Китай, я думаю, сейчас поднимает ставки, но все же принимает во внимание, что прямое противостояние с США и Западом может очень дорого обойтись КНР”, — отметил он.

Изоляция РФ усиливается

Фесенко отметил, что у Путина в союзниках остались такие же диктаторские режимы: Беларусь, Северная Корея и Иран.

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Эксперт напомнил, что даже Китай в ООН не поддерживает Россию напрямую.

"Он не поддерживает и резолюцию, предлагаемую Украиной и Западом, но он не голосует вместе с Россией против, он удерживается. То же делают формальные союзники России на постсоветском пространстве", — объясняет политолог.

По его мнению, политическая изоляция России проявляется в том, что непосредственно ее поддерживают либо самые одиозные политические режимы в мире, либо зависящие от нее страны.

"Беларусь, Никарагуа, Эритрея, сам перечень этих стран вызывает сарказм. У Путина в этом плане проблемы, но, к сожалению, это агрессивные режимы и это вызов демократическому миру — такова коалиция самых авторитарных режимов мира", — подытожил Фесенко.

Ранее бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько предположил, что война РФ против Украины – это часть глобального плана Китая. По его мнению, Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

Также сообщалось, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в конфликте с Тайванем. В то же время Джо Байден отмечал, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

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