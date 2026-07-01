Заберут ли у Зеленского чешский орден вслед за Польшей: у президента Павела ответили

Флаг Чехии

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Чешская ультраправая партия "Свобода и прямая демократия" инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Льва.

Об этом на брифинге заявил член парламентской фракции SPD Индржих Райхл, сообщает "Укринформ".

По его словам, фракция хочет вынести этот вопрос на рассмотрение коалиционного совета, чтобы Палата депутатов предложила президенту Чехии лишить Зеленской государственной награды.

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"Предложение депутатской фракции SPD мы вынесем на рассмотрение коалиционного совета, чтобы Палата депутатов предложила президенту республики лишить Владимира Зеленского ордена Белого Льва", - заявил Райхл.

Он также сослался на пример Польши, президент которой Кароль Навроцкий решил лишить украинского лидера ордена Белого Орла. Причиной называли присвоение одному из украинских военных подразделений имени "Героев УПА".

В то же время в администрации президента Чехии Петра Павела объяснили, что у главы государства нет полномочий самостоятельно решать вопрос о лишении государственных наград.

"Ни Конституция, ни закон не предоставляют президенту Республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград", - заявил спикер чешского президента в комментарии "Укринформу".

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По его словам, государственную награду, которую присудил или вручил президент Чехии, можно лишить только на основании окончательного решения суда. Такое наказание возможно только в условиях, предусмотренных Уголовным кодексом.

Скандал между Польшей и Украиной - последние новости

Из-за исторических споров по поводу ОУН-УПА и фигуры Степана Бандеры Польша сделала новое громкое заявление. В Варшаве угрожают заблокировать интеграцию Украины в Европейский Союз. Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камиш выдвинул Киеву ультиматум.

Заявление польского чиновника спровоцировало волну возмущения и жесткую критику среди украинцев. Пользователи соцсети Threads называют подобные ультиматумы "обычным имперским шовинизмом и видением у нас младшего брата, а не равного партнера".

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