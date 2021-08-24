Забирают стариков и детей: "Талибан" обвинили в похищениях людей

Гуманитарная ситуация в стране ужасная.

Ситуация в Афганистане остается крайне сложной из-за того, что боевики радикального движения "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия, а также похищают местных жителей.

Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя исполняющим обязанности руководителя государства.

Особенно сложной является гуманитарная обстановка в регионе Андараб северной афганской провинции Баглан.

"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей были вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", — написал Салех в сообщении в соцсети.

Также Мохаммад Масуд Андараби, занимавший ранее должность министра внутренних дел, добавил в Twitter, что злодеяния талибов в отношении мирного населения не имеют оправданий, и в связи с этим призвал международные организации в области прав человека расследовать действия "Талибана" в Андарабе.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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