Забирают стариков и детей: "Талибан" обвинили в похищениях людей

Гуманитарная ситуация в стране ужасная.
Ситуация в Афганистане остается крайне сложной из-за того, что боевики радикального движения "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия, а также похищают местных жителей.
Об этом в сообщении в сервисе микроблогов Twitter заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя исполняющим обязанности руководителя государства.
Особенно сложной является гуманитарная обстановка в регионе Андараб северной афганской провинции Баглан.
"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей были вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", — написал Салех в сообщении в соцсети.
Также Мохаммад Масуд Андараби, занимавший ранее должность министра внутренних дел, добавил в Twitter, что злодеяния талибов в отношении мирного населения не имеют оправданий, и в связи с этим призвал международные организации в области прав человека расследовать действия "Талибана" в Андарабе.
Напомним:
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- В аэропорту Кабула еще семь человек погибли в давке.
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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.